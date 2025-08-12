تواصل أوروبا، تقديم مستوى مرتفع من الدعم لأوكرانيا، في حين أظهرت أحدث بيانات تلاشي المساعدات من الولايات المتحدة خلال مايو ويونيو الماضيين، حسبما ذكر معهد ألماني اقتصادي اليوم الثلاثاء.

وأظهر مؤشر دعم أوكرانيا الصادر عن معهد كايل للاقتصاد العالمي، أن المساعدات الأوروبية بلغت 12.6 مليار يورو (14.6 مليار دولار) خلال شهرين، في حين لم يصل أي دعم من الولايات المتحدة.

وأشار المعهد، إلى أن المساعدات الأوروبية كانت أقل من الشهرين السابقين مارس و أبريل الماضيين، عندما ارتفع الدعم إلى نحو 19.9 مليار يورو.

وشملت البيانات، أكثر من 40 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، بالإضافة إلى الدعم القادم مباشرة من الاتحاد الأوروبي.

وأشار باحثو المعهد، إلى تزايد المساعدات العسكرية بصورة أكبر عبر عقود مع مصنعي الأسلحة.

وفي مثل هذه الحالات، لا يوجد داعي لسحب المعدات من المخازن الحالية.