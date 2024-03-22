قائد الجيش الألماني يدعو إلى تعزيز الدفاع الصاروخي



دعا قائد القوات المسلحة في ألمانيا، المفتش العام كارستن بروير، إلى تعزيز الدفاع الصاروخي ضد التهديدات المحتملة من روسيا.

وقال بروير لصحيفة "فونكه ميدينجروبه" اليوم الجمعة: "لدينا ما يتراوح بين خمس إلى ثماني سنوات. يجب أن ننشئ نظام دفاع صاروخيا في غضون تلك الفترة، ليس هناك بديل."

وأضاف: "نعتقد أن روسيا ستكون قادرة على شن حرب ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون من خمس إلى ثماني سنوات. وحتى ذلك الحين، لا بد أن نكون في وضع في ألمانيا للتصدي لهجوم."

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخفي نواياه تجاه الغرب، وأوضح أن شن هجوم على دولة غربية يعد أسوأ سيناريو الآن فحسب.

ورغم ذلك، يمكن أن يحدث "عبر النطاق بأكمله، من الهجمات السيبرانية إلى هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ."

ورفض بروير بيانات صدرت في ألمانيا بشأن السماح بنزاع متجمد في أوكرانيا.

وذكر بروير: "إن تجميد الحرب يستلزم الموافقة على هذا من الجانبين. وبالكاد ليس هناك أي صراع متجمد في العالم لم ينفجر مجددا".