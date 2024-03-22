قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها تحب لقب أم العظماء الذي أطلق عليها بعد تجسيدها في أعمال فنية والدة شخصيات تاريخية مؤثرة مثل أبو حنيفة والترمزي وأم كلثوم ومحمد متولي الشعراوي ومحمد عبدالوهاب وشقيقة عبدالحليم حافظ.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الخميس: «أنا بحب لقب أم العظماء جدًا لأن اللي تربي عظماء تبقى ست كويسة».

وأوضحت أنَّها تضع معايير محددة لاختيارها الأعمال الفنية التي تجسدها، حيث لا تقبل أي دور تافه لا يكون مفيدًا للمجتمع.

وأشارت إلى أنها لا تشارك في الأعمال الفنية من باب التسلية، لكنّها تحرص دائمًا على أن يكون دورها الفني مفيدًا ويعطي رسالة تعلم للشباب والأبناء.

وشدَّدت على أن تُقِبل على أداء هذه الأدوار الفنية مهما كانت صغيرة لكنها تفضِّل تقديم القيمة والرسالة.