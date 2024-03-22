حبس المتهمين بإطلاق كلب شرس على طالب وإصابته في الشيخ زايد

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق كلب شرس على طالب، والتسبب في عقره، بسبب خلافات على الوقوف بالكلب أمام منزل المجني عليه بمنطقة الشيخ زايد.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل بإصابة نجلها بعقر نتيجة قيام شخصين بإطلاق كلب "جيرمن" عليه عقب معاتبته لهما بالوقوف بكلب أسفل المنزل بمنطقة الشيخ زايد.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم سمير من ضبط الجناة والتحفظ على الكلب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.