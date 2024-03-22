استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 68 إلى 72 جنيها للكيلو.

وثبت سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 95 إلى 155 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات للكيلو.

استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات.

استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.

استقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 520 إلى 610 جنيهات.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 إلى 230 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري بين 95 إلى 145 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.