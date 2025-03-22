الرئيس اللبناني يطلب من الجيش التحقيق في إطلاق صواريخ من الجنوب تجاه إسرائيل

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح السبت، محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف.

وقال في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».

ودعا عون، القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش إلى «متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أية تداعيات، وضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة».

كما طلب من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.

رئيس الجمهورية دان محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف.

- الرئيس عون: ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.

- الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة،… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 22, 2025

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع».

وأوضحت أن «القصف طال أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت»، لافتة إلى «إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المذكورة».

وذكرت الوكالة أن «قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة»، كاشفة عن أن «العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.