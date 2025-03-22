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يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، مساء السبت، جلسة خاصة لبحث مستجدات الحرب على غزة، وتطورات مفاوضات إطلاق سراح الأسرى بالقطاع وفق هيئة البث الرسمية.

وقالت الهيئة إن "الكابينت سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة لبحث مستجدات القتال في غزة وتطورات مفاوضات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية".

وأشارت إلى "توجيه دعوة لرئيس جهاز الشاباك المُقال رونين بار لحضور الجلسة"، في خطوة وصفت باللافتة وسط الأزمة السياسية المحيطة بعزله.

ولم تؤكد الهيئة موافقة رونين بار على حضور الجلسة من عدمها.

وفجر الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على إقالة بار.

وقال المكتب في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

وأضاف: "من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه رئيسا لجهاز الشاباك في 10 أبريل 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك - أيهما يأتي أولا".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري.

وتم اتخاذ القرار رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين عليه.

ويأتي اجتماع الكابينت في ظل استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، ما أسفر حتى السبت، عن استشهاد 634 فلسطينيا وإصابة 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، والذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.