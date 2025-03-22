وزير الرياضة: لم أتأخر في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أوضح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف الوزارة من حل أزمة مباراة القمة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والزمالك.

وشهدت مباراة القمة 130 أزمة بسبب رفض الأهلي خوض المباراة بتحكيم مصري، ثم إعلان رابطة الأندية اعتبار الأهلي منسحبًا وهزيمته للمباراة بنتيجة 3-0 اعتباريًا، مع خصم 3 نقاط إضافية في نهاية الموسم.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: «لم أتأخر في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، البعض قال أنني تأخرت في حل الأزمة ولكن هذا غير صحيح».

وأوضح: «لم يكن من المنطقي أن أتدخل، فهناك تسلسل وتدرج طبيعي لمثل هذه الأزمات ولم تكن الوزارة طرفاً فيها لكن حينما طُلب مني التدخل لم أتردد».

وأضاف: «التصعيد في أزمة مباراة القمة الأخيرة زاد عن الحد، حيمنا تدخلت في الأزمة تحدثت مع الأشقاء في وزارة الرياضة السعودية وتفضلوا بالموافقة سريعاً على إرسال طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة في محاولة مني لإنقاذ الموقف».

وتابع: «ولكن رغم موافقة وزارة الرياضة السعودية على إرسال طاقم تحكيم سعودي، هناك أطراف أخرى في الأزمة رفضت هذا الحل، قبل أن يتم التصعيد بعدها للجنة الأولمبية المصرية».

وأتم: «بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية سيكون من حق كل الأطراف التعقيب سواء بقبول القرار أو بالتصعيد لجهات محلية أو خارجية».

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية في اللجنة الأولمبية المصرية، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب ما وصفه بمشاكل في تنظيم المباراة، مع انتظار القرارات قبل التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية «كاس».