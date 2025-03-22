وزير دفاع لبنان يطالب الدول الراعية لاتفاق الهدنة بوقف انتهاكات إسرائيل

شدّد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسي، على «رفض لبنان العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية».

وقال في تصريحات نقلها موقع فضائية «MTV» اللبنانية، مساء السبت، إن «الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مطالباً الدول الراعية لاتفاق وقف النار بـ«ردع العدو الإسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة».

وأكد أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي يؤدي مهامه بجدية ومسئولية على كل الأراضي اللبنانية.

كما دعا اللبنانيين إلى «التحلي بالوعي والتنبه لمحاولات الإيقاع بين الجيش اللبناني والأهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية؛ لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه، وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا».

وقبل قليل، نفى حزب الله اللبناني أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ «ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار».

وجدّد في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الإسرائيلي ‏الخطير على لبنان.‏

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية مع لبنان.

ولم يعلن أي طرف مسئوليته عن إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر أمرا بشن ضربات على عشرات الأهداف في لبنان، ردا على إطلاق صواريخ.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق المتحدث بلسان الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

كما زعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن جيش الاحتلال أغار على عشرات المنصات الصاروخية في لبنان، وعلى مقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله.