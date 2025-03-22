شهيدان في قصف الاحتلال منطقة المغراقة وسط غزة

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استشهد فلسطينيان، اليوم السبت، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة المغراقة، ما أدى الى استشهاد مواطنين.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، عقب إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على خيام النازحين بالقرب من نادي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 130 شهيدًا (بينهم 2 شهيد انتشال) و263 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، إلى 634 شهيدًا، و1172 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 49 ألفًا و747 شهيدًا، و113 ألفا و213 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.