تركيا: إمام أوغلو يحث مؤيديه على المشاركة في تصويت رمزي غدا الأحد

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حث إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المعتقل مؤيديه على المضي قدما في المشاركة بالتصويت الرمزي يوم غد الأحد.

وقال أوغلو: "أدعو جميع مواطنينا ليكونوا جزءا من هذا الحماس الكبير.. الأمة عظيمة، السيادة للشعب دون قيد أو شرط".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أوغلو يوم الأربعاء الماضي على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد والإرهاب.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، اليوم السبت، أن الشرطة احتجزت 56 شخصا متهمين بالتحريض على الاضطرابات من خلال منشورات استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك وسط تحقيق واسع النطاق يستهدف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي للمعارضة العلمانية، والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم احتجاز إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان أوغلو يستعد لسحب أوراق ترشحه غدا الأحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028 .

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية غد الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.

وأشاد إمام أوغلو، في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، بالاحتجاجات التي قال إنها تهدف إلى حماية "الديمقراطية" بوصفها "إلهاما" للعالم.

وأدى اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي إلى اندلاع مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الأناضول نقلًا عن مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه صدرت أوامر باعتقال 94 مشتبها بهم بتهمة نشر دعوات "استفزازية" للاحتجاج وإثارة "الذعر" بين المواطنين.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الشرطة شنت مداهمات متزامنة، واعتقلت 56 شخصا، وتبحث عن 38 آخرين.

وأضافت أن السلطات ضبطت مخدرات غير مشروعة خلال عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم.

كان متظاهرون قد خرجوا إلى الشوارع في تركيا مساء أمس الجمعة لليلة الثالثة على التوالي، حيث طالبوا الحكومة بالتنحي بسبب اعتقال إمام أوغلو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المواطنين الأتراك تظاهروا في إسطنبول وأنقرة وإزمير على الرغم من حظر المظاهرات.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا على موقع "إكس"، أنه تم اعتقال 97 شخصا خلال المظاهرات حتى قبل منتصف الليل بقليل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدان أمس الجمعة الاحتجاجات التي نشبت بسبب احتجاز أكرم إمام أوغلو، متعهدا بأن البلاد "لن يتم تركها لإرهاب الشوارع".