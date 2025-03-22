الرئيس السيسي: الدولة مستمرة في جهدها لإيجاد مسارات متعددة لتمكين المرأة اقتصاديا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستستمر في جهدها لإيجاد مسارات متعددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

وأضاف في كلمته خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أنه وجه الحكومة أيضًا لدعم كافة المشروعات والمبادرات، التي من شأنها منح المرأة المصرية فرصا حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي سواء بتوفير فرص عمل مناسبة، أو مشروعات، أو غيرها من مجالات التمكين الاقتصادي.

وتابع: «كما أؤكد حرصنا الشديد، على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية، والتي كانت الداعم الأساسى للوطن، فى كافة المناسبات والاستحقاقات الانتخابية، على مدار السنوات الماضية، وسنستمر في العمل، على ضمان حصول المرأة المصرية، على حقها فى المواقع القيادية والوظائف العليا، فى القطاعين الحكومى والخاص».

واستكمل الرئيس: «يأتي لقاؤنا اليوم في أوقات مضطربة، حيث تموج منطقتنا والعالم بالتحديات الجسام، والصعوبات التى تطال أمن الشعوب واستقرارها، وأقولها لكم بصدق إن المسئولية الواقعة على مصر وسط هذه التحديات، أصبحت أكبر، ولكن الأمل في المستقبل، هو النور الذى يقودنا وسط هذه التحديات».

وحضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

واستمع الرئيس السيسي إلى كلمة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي استعرضت جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين الاجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع، فضلاً عن إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لجهود الحكومة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.

كما اطّلع الرئيس السيسي خلال اللقاء، على فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًّا بين الرئيس السيسي وبعض المشاركات حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة ومرض الزهايمر ودور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام ودور رائدات العمل الاجتماعي.