حركة فتح تطالب العالم بموقف جدي لوقف إرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

طالبت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم، دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها من أجل اتخاذ موقف جدي لوقف إرهاب المستوطنين المنسق والمدعوم من قبل أقطاب حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من خلال محاكمتهم ومحاسبتهم ومن يقف خلفهم على كل هذه الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وحرق للمنازل والمركبات والمزروعات، وغيرها من الجرائم البشعة.

وأكدت حركة فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني تعرض لعدوان غير مسبوق من قبل عصابات المستوطنين الممنهج والذي يأتي في سياق التطبيق لمخططات حكومة الاحتلال للضم والترحيل، مشددة على أن كل هذه الجرائم ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ولن تقتلعه من أرض وطنه، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضافت أن عدوان عصابات المستوطنين يؤكد المساعي المحمومة لمنظومة الاحتلال الاستعمارية لتأجيج الأوضاع ومفاقمتها، مشيرة إلى أن ادعاءات مسئولي منظومة الاحتلال بأن إرهاب عصابات المستوطنين "حالات فردية" يعد تضليلًا واهيا تدحضه الوقائع، والدعم العلني واللامحدود من قبل مسئولي منظومة الاحتلال وأركانها لعصابات المستوطنين في مسعى لفرض أمر واقع يقوض الوجود التاريخي والأزلي للشعب الفلسطيني، ويؤسس لمشاريع استعمارية قائمة على الإبادة والتطهير العرقي وضم الأراضي.

ودعت حركة فتح، إلى عدم حرف الأنظار عما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خصوصا، مع الاهتمام الدولي بالحرب الإقليمية الجارية، والتي يعتبرها الاحتلال فرصة سانحة لتنفيذ مخططاته الإباديّة.

وطالبت بالتصدي لعدوان عصابات المستوطنين الإرهابي؛ عبر تعزيز لجان الحماية الشعبية، وتعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني والعمل على حماية وجوده على أرض وطنه.