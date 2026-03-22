اليابان تدرس إرسال قوات لكاسحات الألغام في مضيق هرمز حال التوصل لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن بلاده قد تنظر في نشر قواتها العسكرية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، وذلك في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب.

وأضاف موتيجي، خلال مقابلة صحفية اليوم الأحد: "هذا أمر افتراضي بحت، لكن إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وكانت الألغام تشكل مشكلة، فأفترض أن هذا شيء سنضطر إلى النظر فيه في ذلك الوقت"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتستورد اليابان أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، وهو اعتماد ازداد بعد أن خفضت بشكل كبير وارداتها من الطاقة الروسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وقد ارتفعت أسعار الوقود بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، حيث بلغ 1.20 دولار للتر الواحد هذا الأسبوع، مع توقعات بزيادة الضغوط التضخمية بشكل أوسع.

ورغم احتفاظ اليابان باحتياطيات استراتيجية من النفط تكفي لأكثر من 254 يوما من الاستهلاك، فقد بدأت طوكيو بالفعل في السحب من هذه الاحتياطيات بهدف استقرار الإمدادات والأسعار وتهدئة الرأي العام.