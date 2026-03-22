شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا كثيفًا من المواطنين والأسر، الذين حرصوا على قضاء إجازة العيد وسط أجواء ترفيهية مميزة.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث اصطحبت الأسر أطفالها للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والتنزه داخل المساحات الخضراء، في أجواء يغلب عليها البهجة والاحتفال.

وقال أحمد محمد، أحد الزائرين، لـ"الشروق"، إن الخروج إلى حديقة الحيوان أصبح من العادات الأساسية في العيد، مضيفًا "أننا نحرص كل مناسبة أن نأتي بأولادنا هنا عشان يفرحوا ويشوفوا الحيوانات، والمكان بسيط ومناسب لكل الناس".

فيما أوضحت منى السيد، ربة منزل، أن الأسعار المناسبة كانت سببًا رئيسيًا في اختيار الحديقة، وأضافت "الفسحة هنا بتبقى حلوة وبتكلفة بسيطة، والأولاد بيبقوا مبسوطين جدًا بالأخص للعائلات".

وأشار محمود علي، طالب، إلى أن الأجواء داخل الحديقة مميزة رغم الزحام، بس دي طبيعة، ومن أهم المتنزهات الشعبية التي تجمع بين البساطة والمتعة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وتُعد حديقة الحيوان بالإسكندرية واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية منخفضة التكلفة، ما يجعلها الخيار الأول للعديد من الأسر خلال الأعياد، خاصة مع تنوع الأنشطة داخلها، وكانت إدارة الحديقة قد استعدت لاستقبال الزوار خلال أيام العيد، من خلال زيادة منافذ الدخول وتوفير خدمات ترفيهية وتنظيمية لتقليل الزحام، خاصة مع توقعات بارتفاع الإقبال بدءًا من ثاني وثالث أيام العيد.