إيران تعلن مقتل 210 أطفال وتضرر عشرات الآلاف من المنشآت جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية

أعلنت إيران مقتل 210 أطفال وإصابة أكثر من 1500 آخرين دون سن 18 عاما، جراء الغارات التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، إن الأطفال كانوا من أبرز ضحايا الهجمات، واصفا ما حدث بأنه من أكبر المآسي الإنسانية خلال التصعيد الجاري، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بنحو 300 منشأة صحية وعلاجية وإسعافية، إلى جانب خروج نحو 30 سيارة إسعاف عن الخدمة، ما أثر على قدرة النظام الصحي في التعامل مع أعداد المصابين.

وفي السياق ذاته، أعلن مسئولون في الهلال الأحمر الإيراني أن إجمالي المنشآت المدنية المتضررة تجاوز 81 ألف منشأة، بينها أكثر من 61 ألف وحدة سكنية ونحو 19 ألف منشأة تجارية في مختلف أنحاء البلاد.

وأشاروا إلى أن محافظة طهران وحدها شهدت تضرر أكثر من 24 ألف وحدة سكنية وتجارية، إضافة إلى أضرار لحقت بمئات المراكز الصحية والصيدلانية، وما يقرب من 500 مدرسة، فضلا عن معدات إغاثية ومركبات إنقاذ، بينها سيارات إسعاف ومروحيات.

وأكدت الجهات الإيرانية، أن استهداف هذه المنشآت لا يقتصر على تدمير المباني، بل يطال البنية الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين وخدمات الإغاثة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم التداعيات الإنسانية.