وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تجدد التأكيد على الالتزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال عملية يقودها الليبيون وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.



وأضاف دي مايو، بعد لقاء نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في الخارجية الإيطالية اليوم: "أكدنا الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة لدعم المرحلة القادمة من الانتقال المؤسسي"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.



وشدد دي مايو على أهمية وصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى الأهداف ذات الأولوية مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية مصالحة فعالة.