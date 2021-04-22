قال السيناريست مدحت العدل، إنه يعتبر تراجع نقابة الممثلين عن عقوبة الفنان محمد رمضان بعد صورة مع الممثل الإسرائيلي سقطة رقابية، متابعًا: «أنا أرى عندما تأخذ موقفًا يتبقى أده يا متاخدوش».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الفنان محمد رمضان كان عليه أن يقدم اعتذارًا لنقابة الممثلين عن صوره مع الإسرائليين، معقبًا: «على الأقل لحفظ ماء وجه النقابة».

وذكر أن النقابة كان عليها أن تتخذ موقفًا وإلا ما كانت لتأخذه من الأساس، مؤكدًا أنه يحب الفنان محمد رمضان جدًا.

