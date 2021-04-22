النيابة توجه تهمة القتل العمد لأب قتل طفلته الرضيعة انتقاما من زوجته بالشرقية

وجهت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، تهمة القتل العمد للأب المتهم بقتل طفلته، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 48 ساعة من اعتدائه عليها بالضرب ونقلها للمستشفى، متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أ.أ، 20 سنة، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الابراهيمية، تتهم فيه زوجها م.ر، 23 سنة، نجار مُسلح، بمحاولة قتل نجلتهما، طفلة رضيعة.

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين الزوجين، تركت على إثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وحينما ذهب إلى منزل أسرتها رفضت وأصرت على الطلاق، فخطف ابنتهما الرضيعة من يد والدتها وضربها برأسه لتسقط أرضًا، محاولًا قتلها انتقامًا من الزوجة، فيما تم نقل الطفلة لأحد المستشقيات لكنها توفيت بعدها بيمين متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ.

زتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2630 جُنح الإبراهيمية لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، قبل توجيه تهمة القتل العمد له وتجديد حبسه.