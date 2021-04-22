إياد نصار يستبدل صورته الشخصية على «فيسبوك» بصورة الشهيد محمد مبروك

قام الفنان إياد نصار، في لفتة إنسانية، بتغيير صورته الشخصية على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، بصورة الشهيد محمد مبروك المقدم بالأمن الوطني، والذي يجسد شخصيته بمسلسل «الاختيار 2: رجال الظل»، وذلك عقب عرض الحلقة التاسعة، والتي روت تفاصيل استشهاده على يد العناصر التكفيرية.

«الاختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.