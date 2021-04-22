غريب: ننتظر رد ليفربول النهائي لضم صلاح ولم نستقر على أي لاعب

أكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنهم ينتظرون رد نادي ليفربول النهائي لحسم ضم محمد صلاح نجم الفراعنة في أولمبياد طوكيو المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه لعدم استقرار الجهاز على أي أسماء لاعبين حتى الآن.

كما أضاف أن قرعة أولمبياد طوكيو، وضعت المنتخب الأوليمبي في مجموعة قوية جدا، ولكننا أبطال أفريقيا ومستعدين لكل المواجهات في هذا الحدث العالمي الضخم.

وقال شوقى غريب في تصريحات تليفزيونية: "سوف نلعب في مستويات عالية، ونحن معنا بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ووصيف بطل آسيا، ولكننا أبطال أفريقيا ونقدر على مجابهة هذه المستويات".

وأضاف: "سنلعب مباريات ودية قوية لكن بشرط أن يكونوا تأهلوا للبطولة، حتى تكون المباريات في نفس المستويات التي سنلعب ضدها، واتفقنا مع اتحاد الكرة على خوض مباريات ودية في الفترة المقبلة".

وأوضح غريب: "لم نستقر على أي أسماء، وليفربول تواصلوا معنا بأنهم ينتظرون القرعة ومواعيد المباريات للرد على طلب المنتخب الأوليمبي لضم صلاح، وهو ما حدث بأننا أرسلنا اليوم كل التفاصيل منتظرين ردهم النهائي".

يذكر أن قرعة أولمبياد طوكيو أوقعت مصر في مجموعة الموت، حيث تحقق السيناريو الأسوأ بوقوعنا بجانب منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وإستراليا في المجموعة الثالثة بالأولمبياد.