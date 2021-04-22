 المرصد: تدمير بطاريات للدفاع الجوي السوري في قصف إسرائيلي شرقي دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد: تدمير بطاريات للدفاع الجوي السوري في قصف إسرائيلي شرقي دمشق

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 8:51 ص

 ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأراضي السورية شهدت بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، قصفاً إسرائيلياً جديداً، حيث ضربت انفجارات عنيفة منطقة الضمير شرقي العاصمة السورية دمشق، ناجمة عن صواريخ إسرائيلية طالت قاعدة للدفاع الجوي التابع للنظام السوري، مشيرا إلى أن تلك الضربات تمكنت من تدمير بطاريات للدفاع الجوي، وسقوط خسائر بشرية في صفوف قوات الدفاع الجوي.

وأضاف المرصد في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "قوات النظام (السوري) حاولت التصدي للقصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو وتمكنت من إسقاط بعضها، بينما اعترفت إسرائيل بأن الضربة جاءت على خلفية سقوط صاروخ أرض-جو من الضمير على الأراضي المحتلة".

يذكر أن منطقة الضمير توجد فيها مقار ومستودعات للأسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وفقا للمرصد.

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