أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0%، مقارنة بنفس الفترة أمس لتصل إلى 8ر31 مليون حالة، حتى الساعة 1518 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 72ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.

كما شهدت ولاية مين زيادة بنسبة 9ر0 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل إجمالي الحالات بها إلى 58465 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء في الــ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 83 حالة وفاة.