الصين تدعو ألمانيا لرفض فك الارتباط والدفاع معا عن التعددية

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، بلاده وألمانيا إلى رفض ما وصفها بـ "انتكاسة فك الارتباط"، وأن تدافعا معا عن التعددية وتساهما في التنمية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع نظيره الألماني هايكو ماس، عبر الفيديو مساء أمس، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس.

وقال وانج إن "العلاقات الصينية-الألمانية ظلت مستقرة بشكل عام منذ العام الماضي، وإنه يتعين على الصين وألمانيا، بوصفهما شريكين استراتيجيين شاملين، اتباع المبدأ المهم والخبرة الثمينة المتمثلين في الاحترام المتبادل، والتمسك بموضوع الحوار والتعاون، وإطلاق الرسائل الإيجابية الخاصة بالانفتاح والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين".

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا تولي أهمية كبرى للعلاقات مع الصين، وترغب في تعزيز الحوار الثنائي في شتى المجالات، وتدعيم التعاون العملي، ومواجهة القضايا والتحديات العالمية بشكل مشترك.