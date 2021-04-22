 التعاون الإسلامي تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه السعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:43 ص

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة السعودية.

وجدد العثيمين - في بيان،أوردته وكالة أنباء السعودية/واس /اليوم الخميس- تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشاد العثيمين بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

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