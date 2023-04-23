رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك

أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تقدير الأزهر لكل ما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ كبيرةٍ عالميا وإقليميا في تعزيز السلام والأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فضيلة الإمام الأكبر والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير واليُمن والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش ودور الأزهر الشريف في خدمة الأمة، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.