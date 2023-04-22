 بايدن يؤكد أهمية ريادة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة المناخ ودعم البلدان الفقيرة - بوابة الشروق
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بايدن يؤكد أهمية ريادة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة المناخ ودعم البلدان الفقيرة

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 11:07 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية ريادة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة المناخ ودعم البلدان الفقيرة لحماية كوكب الأرض من التلوث البيئي.

وقال بايدن - في تصريحات له حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "منذ أسبوعي الأول كرئيس..وقعت على أمر تنفيذي للتعامل مع أزمة المناخ، ووجهنا 40% من منافع الاستثمارات الفيدرالية من أجل حماية المياه النظيفة والمواصلات النظيفة لنرتقي إلى مستوى التحديات مع هذه المبادرة".

وأضاف "كما مررنا المشروع الخاص بالبنية التحتية لتحديث المطارات والموانئ وتغير كل أنابيب أمريكا بهدف توفير المياه الصالحة للشرب في جميع المدارس والمناطق المحلية ولتلافي تلوث الهواء من ديزل باصات المدارس ومن الآبار التي تنبعث منها الغازات السامة التي تلوث الهواء".


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