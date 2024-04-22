اتحاد العمال: 15 مايو آخر موعد أمام الشركات المتعثرة لتقديم طلب استثناء من رفع الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تُستثنى من تطبيقه في الوقت الحالي، بعض المنشآت وهي المشروعات متناهية الصغر والمنشآت المتعثرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق إلى المجلس القومي للأجور قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.

وأوضح أن هناك توجيهات كبيرة لجميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.

وذكر أنه لا توجد عقوبات بإغلاق الشركة المعترضة على تطبيق القرار، غير أنه أكد العمل على مساعدة هذه الشركات بأي شكل من الأشكال في إطار استمرار العمل وعدم تعطيل المصالح.

وتابع: «قد ننتظر تنفيذها للقرار لمدة شهر أو شهرين إذا كان ذلك سيؤثر على استمرارية عملها».

وناشد العاملين بالقطاع الخاص؛ بأنه حال عدم التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فعليه التوجه بتقديم شكوى ومذكرة إلى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو لجنة الشكاوى التابعة لجهة العمل الخاصة به.