إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بمدينة المنصورة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز كوبري جديلة على الطريق السريع بمحافظه الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائيه، بورود بلاغ من مأمور قسم مركز المنصورة يفيد بإصابة 6 أشخاص في الحادث، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتبين أن المصابين، هم: منار أحمد غول -19 سنة- مصابة بسحجات وكدمات بالوجه، وبسملة محمد برهان -19 سنة- سحاجات وكدمات بالجسم، وشيرين سمير صلاح -19 سنة- اشتباه كسر الركبة اليمنى، أحمد يسري محمود -34 سنة- اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وروضه محمد عيد - 19 سنة- سحاجات وكدمات بالوجه، وسارة السيد عبدالمنعم المتولي -21 سنة- سحجات وكدمات بالوجه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.