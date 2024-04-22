مدرب الهلال: أثق في عمل «ريمونتادا» أمام العين

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يؤمن خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، بالعودة في النتيجة وتحقيق الفوز أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الهلال السعودي هزيمة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع العين غدا الثلاثاء، لحسم بطاقة التأهل للنهائي.

وقال خورخي خيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "هذه أول مباراة نخوضها في الإياب ونحن متأخرون في النتيجة، لكنني أثق في اللاعبين بعمل ريمونتادا".

وأضاف: "رسالتي للجماهير هي أنني أؤمن بأننا قادرون على التأهل، وفقاً لإمكانياتنا".

وواصل: "نعرف أن العين فريق صعب، يدافع جيداً، ويعمل تحولات هجومية قوية، لكن علينا أولاً أن نفكر بتقليص فارق الأهداف، ومن ثم الحصول على التأهل".

وأتم: "درسنا الحالات التي تعرضنا لها في مباراة الذهاب، وتلقي مرمانا 4 أهداف منها 3 ضربات جزاء التي حصلت لفريق أدربه لأول مرة في تاريخي".