وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنالأمير بن فرحان التقى، اليوم الاثنين، مع سلوت، على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورج.

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والهولندي استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها".

ووصل وزير الخارجية السعودي إلى لوكسمبورج مساء أمس الأحد للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وذكرت "واس" أن " وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيبحث مع المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد وزير الخارجية السعودي عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى وفقا لـ"واس".