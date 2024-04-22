تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للأرض 2024، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك"، وتتضمن الاحتفالية تنفيذ عدد من الفعاليات، وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، وذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي، وتأكيد دور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم الأرض يعد بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا وتذكرنا بمسئوليتنا المشتركة للعمل كمسئولين عن البيئة، وأيضا تسليط الضوء على التهديدات التي تواجة كوكب الأرض، وسبل الحد منها لاستمرار حياتنا عليه.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاحتفال هذا العام هو انعكاس للتهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على كوكب الأرض، وأهمية الحد من استخدامها سواء باستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أو تطوير المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة ودعم الاستثمار البيئي في استخدام بدائل المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأكدت أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة ، وأيضا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واستكملت وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية، والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ "نبق - رأس محمد"، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أننا أطلقنا حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاحتفال يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة، حيث أجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا.

وتابعت، "ويتناول القرار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بما في ذلك إنتاجه، والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل، وأيضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة".