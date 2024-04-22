بوريل: هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تتزايد وعلينا النظر في فرض عقوبات جديدة

أدان منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بوريل في تصريحات قبيل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي "علينا أن ننظر مرة أخرى في فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف"، مشيرا إلى ما وصفها بحزمة "صغيرة" للعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف بوريل أن أيرلندا وأسبانيا طالبتا المجلس بتحليل سلوك إسرائيل وبناء عليه النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، لافتا إلى أنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي للحضور لمجلس الشؤون الخارجية، غير أنه قال إنه لم يتحدد بعد موعد لذلك.

وفيما يتعلق بإيران، قال بوريل إن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيناقش اليوم اتخاذ إجراءات بشأن إنتاج وتصدير الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

كان المجلس الأوروبي أعلن مؤخرا إدراج أربعة أشخاص وكيانين ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس إن الأفراد والكيانين المدرجين في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملات اللاإنسانية وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية.