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الرئيس الإيراني يصل باكستان في زيارة لمدة 3 أيام

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 11:43 ص

استقبلت باكستان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، حيث تسعى الدولتان لتعزيز العلاقات الثنائية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ويصاحب الرئيس الإيراني في الزيارة زوجته ووفد رفيع المستوى يتألف من وزير الخارجية ووزراء آخرين ومسئولين بارزين بالإضافة إلى وفد تجاري كبير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مدينتي لاهور وكراتشي، حيث أعلنت الحكومات المحلية عطلة رسمية في المدينتين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "ستكون لدى الجانبين أجندة موسعة لتعزيز العلاقات بين باكستان وإيران وتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاتصال والطاقة والزراعة والتواصل بين أفراد الشعبين".

وأضاف البيان: "سوف يناقش الجانبان أيضا التطورات الإقليمية والعالمية والتعاون الثنائي لمواجهة تهديد الإرهاب لهما".

ويذكر أنه في مطلع يناير الماضي، خفضت باكستان وإيران علاقاتهما الدبلوماسية،وقامتا بتبادل طرد السفراء بعد هجوم صاروخي متبادل.

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