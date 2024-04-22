روت الفنانة مشيرة إسماعيل، معاناتها من وجود مستشفى لعلاج الكلاب في العمارة التي تقطنها في أحد أحياء مصر الجديدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، إنّ تقيم في هذه العمارة منذ 42 سنة، وهي موجودة في منطقة وصفتها بأنها راقية جدا.

وأضافت أنّه تم تأجير الطابق الأرضي في العمارة كمستشفى للكلاب، على الرغم من العمارة سكنية من الأساس، مشيرة إلى أن الكلاب حجمها كبير، قائلة: «الكلب منهم طول البني آدم».

وأشارت إلى أنه سبق أن تم إقامة مشروعات تجارية في هذا الطابق، لكن مسؤولي الأحياء أغلقوا وحرروا محاضر في هذا الصدد، وذلك بعدما قدّم الأهالي شكاوى في هذا الصدد.

ولفتت إلى أنّه لا توجد أي استجابة من العديد التي تمت مخاطبتها بالشكاوى المصورة من الواقعة، مؤكدة أن رئاسة مجلس الوزراء من بين الجهات التي تم تقديم الشكاوى إليها.

ونوهت بأن وجود المستشفى في هذا المكان أمر غير قانوني بأي حال من الأحوال، داعية للتحرك والتعامل مع شكاوى الأهالي.