وزير الخارجية الأمريكي يدين مستويات العنف القياسية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إلى أن الحرب الإسرائيلية في غزة لاتزال تثير مخاوف قلق عميق بشأن حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما نشره موقع فضائية «الحرة».

ولفت إلى أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، «أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز ما يقرب من 230 رهينة، وتضمنت انتهاكات مروعة بما في ذلك العنف الجنسي»، بحسب ما جاء في التقرير.

وأكد بلينكن أنه «بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، إلا أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنه يجب أن تقوم بعمليات عسكرية وفقا للقانون الدولي وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين».

وأضاف أن «بلاده تواصل إثارة المخاوف بشكل عاجل بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين».

وذكر أن «بلاده أعربت مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن إمكانية حصول المدنيين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية وتهجير غالبية سكان غزة، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا».

وأكمل: «لقد أدننا مرارا وتكرارا سوء استخدام حماس البغيض للمدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح جميع الرهائن، كما نواصل إدانة مستويات العنف القياسية في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين».



