 مجموعة من الخبراء تعرض تقريرا نهائيا بشأن الاتهامات الموجهة للأونروا - بوابة الشروق
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مجموعة من الخبراء تعرض تقريرا نهائيا بشأن الاتهامات الموجهة للأونروا

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 9:33 ص

تعتزم مجموعة خبراء عينتها الأمم المتحدة عرض تقرير نهائي، اليوم الاثنين، بشأن الاتهامات الموجهة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكان تقرير قد نُشر منذ شهر، يشير إلى العمل الجيد للمنظمة، ولكنه يحدد أيضا "النقاط الحرجة التي مازال يجب التعامل معها". ولم يتم تقديم تفاصيل في ذلك الوقت.

ويشار إلى تشكيل اللجنة المستقلة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، بداية فبراير الماضي.

وتتصدر الأونروا عناوين الأخبار منذ فترة بسبب اتهام إسرائيل لـ12 عاملا بها بالاشتراك في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتم فصل عدد من العاملين في أعقاب هذه الاتهامات، كما علقت بعض الدول الغربية مؤقتا تمويل المنظمة، ومن بينها أكبر دولتين مانحتين وهما الولايات المتحدة وألمانيا.

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