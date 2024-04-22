وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق حوالي 20 صاروخا على مدينة صفد

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بإطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مدينة صفد الواقعة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت صحيفة «إسرائيل هايوم»، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل «إكس»، إلى إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان على المدينة.

وذكرت وسائل أخرى أن صفارات الإنذار تدوي في 13 منطقة في الجليل الغربي، خشية إطلاق مسيّرات من لبنان.

ولفتت إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات «روش هنكرا» و«ليمان» و«شلومي» و«إيلون» و«حانيتا» و«أدميت» و«غورن» وعرب العرامشة.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط أمس الأحد طائرة إسرائيلية مسيرة واستهدف 7 مواقع، في حين أعلن جيش الاحتلال قصفه بلدات جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إن الطائرة التي أسقطت فوق منطقة العيشية «كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين».

وأفاد بأن الطائرة هي من طراز «هرمز 450» متعددة الحمولة من إنتاج شركة «إلبيت سيستمز» لتصنيع الأسلحة مقرها إسرائيل.

وأكد الحزب أن مقاتليه قصفوا انتشارا لجنود إسرائيليين جنوب موقع جلّ العلام وتمركزا لهم في محيط موقع العاصي، واستهدفوا مبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف وفي موقعي المالكية ومسغاف.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية 6 غارات على بلدات الناقورة ومجدل زون وعيتا الشعب والخيام وكفركلا وعلى منطقة تلال الجبّور، وقالت حركة أمل إن أحد منتسبيها قضى في غارة كفركلا.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني وسقطت في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

وأضاف بيان للجيش أن سلاح الجو هاجم وقصف مصدر إطلاق الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في بلدة كفركلا الحدودية جنوبي لبنان، مضيفا أن قواته رصدت دخول عنصر من الحزب إلى المبنى، قبل أن تشن عليه غارة جوية.

وفي عيتا الشعب، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مبنيين عسكريين لحزب الله، وبنى تحتية عسكرية للحزب في الناقورة والمجدل جنوبي لبنان.

وأضاف أنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه رأس الناقورة بالقطاع الغربي من الجليل الأعلى، ورد بقصف جوي لمصادر النيران في منطقة القطراني.