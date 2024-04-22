سلطان عمان يصل الإمارات في زيارة دولة

وصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الامارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد الكبير، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع السلطان هيثم بن طارق، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، "الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

وبحسب (وام)، فقد رافق الطائرة التي كانت تقل سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية "تحية وترحيبا بضيف البلاد الكبير، حيث استأذن قائد السرب جلالته بمرافقة الطائرة إلى المطار مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات".