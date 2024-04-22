 المعارضة في كوريا الجنوبية تدعو إلى اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف العبء على المواطنين - بوابة الشروق
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المعارضة في كوريا الجنوبية تدعو إلى اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف العبء على المواطنين

سول-د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 1:50 م

قال لي جاي-ميونج رئيس حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، إن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية لتخفيف العبء على المواطنين في عصر ارتفاع أسعار النفط.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه رغم أن الحكومة مددت خفض الضرائب على الوقود حتى نهاية يونيو، مازالت أسعار النفط الخام والبنزين ترتفع.

واقترح الحزب فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية العام الماضي، وقال إن الحكومة يجب أن تقلل العبء من على الشعب باتخاذ تدابير عملية.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد "لي" اجتماعا مع الرئيس يون سوك يول الأسبوع الجاري.

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