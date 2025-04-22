أسامة نبيه: منتخب الشباب استفاد من ودية نيجيريا رغم الخسارة

أشاد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بالتجربة النيجيرية التي خاضها شباب الفراعنة اليوم باستاد القاهرة بغض النظر عن النتيجة التى أسفرت عن فوز النسور بهدفين مقابل هدف ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بداية من 27 أبريل الجاري حتي يوم 18 مايو المقبل وهى البطولة التى يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي.

وقال اسامة نبيه : "واجهنا فريقا قويا ومنظما.. لاعبونا قدموا واحدة من التجارب القوية والمفيدة من كل الجوانب الفنية والخططية والبدنية سيطروا على المباراة ومثلوا خطورة واضحة رغم تأخرهم بهدف مبكر لكنهم نجحوا فى تعديل الأوضاع وأحرز كاباكا هدف التعادل فى الدقيقة 68 وسدد قذيفة متقنة من جمل رائعة وكان بإمكان الفراعنة الفوز ولكنهم أهدروا فرصا كثيرة للتهديف حتى أحرز المنافس هدفه الثاني من ضربة جزاء فى توقيت صعب وقبل نهاية المباراة بست دقائق" .

تابع نبيه أن غالبية لاعبيه لأول مرة يلعبون على ستاد القاهرة واستفادوا من ذلك كثيرا قبل لقاء الافتتاح، وظهروا بمستوى جيد وبادلوا منافسهم القوة والضغط والهجوم السريع .

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد عاطف وأحمد عابدين وبوستنجي ومحمود لبيب فى خط الدفاع، و أحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد فى خط الوسط وعمر خضر وأحمد شرف ومحمد زعلوك فى الهجوم..

شهدت المباراة حضور كل من وليد درويش ومصطفي أبوزهرة عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد .