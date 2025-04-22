 خاص- بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خاص- بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر

الشروق
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 1:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 1:32 ص

اعترض نادي بيراميدز بشكل رسمي على موعد نهائي بطولة كأس مصر الذي سيخوضه ضد نادي الزمالك يوم 20 مايو المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "بيراميدز يعترض بشكل رسمي على موعد نهائي كأس مصر أمام الزمالك وذلك بسبب ضغط المباريات".

وأضاف المصدر: "اعتراض بيراميدز بسبب وجود مباراة ضد بتروجيت في الدوري يوم 17 مايو، ومن ثم سيلعب نهائي الكأس أمام الزمالك يوم 20 من نفس الشهر، وفي حال تأهله لنهائي دوري الأبطال سيلعب مباراة الذهاب يوم 24 مايو".

بيراميدز كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما انتصر على فريق البنك الأهلي بنتيجة 4-0، بينما صعد الزمالك بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.


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