كيانو ريفز يستعد لأولى بطولاته المسرحية في انتظار جودو أواخر سبتمبر القادم

يستعد الفنان الأمريكي كيانو ريفز لأولى بطولاته المسرحية بالاشتراك مع الفنان أليكس وينتر في مسرحية "في انتظار جودو" من تأليف صموئيل بيكيت، وذلك في منطقة برودواي الشهيرة في مدينة نيويورك، على خشبة مسرح هدسون، حيث ستبدأ التحضيرات والمعاينات الأولية في 13 سبتمبر المقبل، على أن يتم الافتتاح في 28 سبتمبر، ويستمر العرض حتى 4 يناير عام 2026.

مسرحية "في انتظار جودو" كتبها الكاتب الإيرلندي صموئيل بيكيت، وتدور أحداثها حول رجلان يدعيان فلاديمير "يجسده أليسك وينتر"، واستراجون "يجسده كيانو ريفز"، وينتظران شخصًا يدعى "غودو" لا يصل أبداً، وفي أثناء انتظارهما ينخرطان في مجموعة متنوعة من المحاورات ويقابلان 3 شخصيات أخرى.

"في انتظار جودو" هي ترجمة من قبل الكاتب بيكيت لمسرحيته الأصلية باللغة الفرنسية، وهي مترجمة باللغة الإنجليزية فقط.

وفي استطلاع للرأي، أجراه المسرح الوطني الملكي البريطاني عام 1990، جرى التصويت على أنها أهم مسرحية في القرن العشرين باللغة الإنجليزية.

وتعتبر هذه المسرحية أول ظهور لكيانو ريفز على مسارح برودواي، أما شريكه الفنان أليكس وينتر، فتعتبر هذه المسرحية هي المشاركة الثانية له على مسارح برودواي، حيث شارك عام 1979 عندما كان طفلاً في مسرحية "بيتر بان" الشهيرة.

ولا يعتبر هذا العرض للمسرحية هو الأول، ولكن سبق تقديمها لأول مرة باللغة الفرنسية في يناير عام 1953 في باريس على خشبة مسرح بابل، أما أول عرض باللغة الإنجليزية لها فكان بعدها بعامين في لندن عام 1955.

ويعتبر هذا التعاون بين ريفز ووينتر ليس الأول، فقد سبقه تعاون سينمائي بينهما عام 1989 في فيلم الخيال العلمي الكوميدي "Bill and Ted’s excellent adventure – مغامرة بيل وتيد الممتازة"، والذي تم تقديم جزء ثانِ منه عام 2020 وحمل اسم "Bill and Ted: Face the music – بيل وتيد: مواجهة الموسيقى".