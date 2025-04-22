رونالدو يغيب عن مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، عن فريقه في مباراة ضمك بالدوري السعودي.

ويلعب ضمك مع النصر مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري السعودي 2024-25.

وأشارت صحيفة اليوم السعودية، إلى أن هناك أكثر من لاعب يغيب عن نادي النصر في مباراة ضمك من أجل الراحة والإيقافات بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأوضحت أنه سيغيب عن النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقرار من المدير الفني ستيفانو بيولي، وذلك من أجل إراحته، بالإضافة إلى ساديو ماني الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات، وأخيراً لاعب الفريق سعد حقوي الذي يغيب لعدم الجاهزية.

ومن المقرر أن تشهد هذه المباراة مشاركة الثنائي البرازيلي ويسلي تيسكيرا، بالإضافة إلى أنجيلو جابرييل، وذلك لتعويض غياب كريستيانو رونالدو وساديو ماني عن المباراة.