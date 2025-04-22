سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وصل ٤٢ شهيدا وعشرات الجرحى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن آليات وجرافات متوقفة بغزة وخان يونس بعضها دخل للقطاع قبل أشهر قليلة لإزالة الركام.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد تسعة فلسطينين فضلاً عن وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب دوار موزة وسط مدينة خان يونس.

وقال الدفاع المدني إنه يواصل البحث تحت الركام عن جثامين الشهداء نتيجة الدمار الكبير في المنزل المستهدف والمنازل المجاورة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في حي الكتيبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال بثلاث غارات جوية أرضًا زراعية شمال غربي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وصل ١٤ شهيدا إلى مشفى ناصر والأوروبي بعد قصف قرب مفرق ميراج الشرقي بمدينة رفح. كما دمر جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية برفح جنوب القطاع.

أما وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف في محيط المسجد الكبير بمخيم البريج.

كما ارتقى شهيدان جراء قصف على مدخل دير البلح، فيما استشهد آخر متأثرا باصابته قبل عدة ايام في استهداف بسطة خضار بدير البلح.

وفي غزة والشمال، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا غربي مدينة غزة.

وكان خمسة فلسطينيين ارتقوا بقصف خيام النازحين قرب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة، فيما استشهد الطفل محمد مازن الدحدوح وأصيب والده بقصف جوي قرب مدرسة صفد بحي الزيتون.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مشافي القطاع ٣٩ شهيدا بينهم شهيدان انتشال و٦٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٢٤٠ شهيدا و١١٦٩٣١ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ١٨٦٤ شهيدا، و٤٨٩٠ مصابا.