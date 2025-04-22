الكنيسة الكاثوليكية تبدأ مراسم استقبال التعازي في وفاة بابا الفاتيكان بالصلاة له

بدأت منذ قليل، الكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع جميع آباء المجلس، في استقبال التعازي في الصلاة من أجل قداسة البابا فرنسيس.

وبدأت المراسم بالصلاة لبابا الفاتيكان، حيث أكد إسحق أن الكنيسة الكاثوليكية تصلى إلى الله القدير، أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السمائي، وأن يمنح الكنيسة الصبر والرجاء، و يهبها دعوات صالحة على مثاله.

وفي بيان لها أمس، نعت الكنيسة بابا الفاتيكان، قائلة: "تودع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا فرنسيس، الذي انتقل إلى المجد السمائي على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في الخدمة، على كافة المستويات، حيث كان البابا فرنسيس رمزًا للتواضع والرحمة.

وأضافت الكنيسة: " لقد نذر حياته لخدمة الإنسانية، مشعًا برسالة السلام والمصالحة بين الشعوب، مدافعًا عن الفقراء والمحرومين، و لا شك أن إرثه سيظل حيًا في قلوب المؤمنين وفي العمل الذي بذله طوال سنوات خدمته".