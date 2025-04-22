أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، اليوم الثلاثاء، للرئيس اللبناني جوزيف عون، حرص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، من جهته أن «العلاقات اللبنانية- الإماراتية متجذّرة»، موضحًا أنه «يتطلع إلى زيارة أبوظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين».

وأضاف: «أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة.. وأي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة».

وفي يناير الماضي، اتفق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اللبناني جوزيف عون، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت، في خطوة وُصفت بأنها انعكاس على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي دعم الإمارات لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار، معرباً عن تطلُّعه للعمل المشترك مع القيادة اللبنانية لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشِيداً بدور أبوظبي الداعم لبيروت في مختلف المجالات.