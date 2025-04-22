القومي لحقوق الإنسان: نستهدف رفع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني إبراهيم، إن التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات للتثقيف ورفع الوعي للشعب المصري، ومشاركة الشعب المصري بنسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور رئيسة المجلس، مشيرة خطاب، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، وممثلي الهيئة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف: "قد نكون خلال السنوات الماضية لم يكن لنا دورا كبيرا في هذا الشأن، ولكن نعد الجميع بأن يكون لنا دورا فعالا في زيادة تثقيف الشعب المصري لرفع التعبئة الشعبية للمشاركة".

وتابع: "نتوقع من مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية مساندتنا ودعمنا في هذا الدور"