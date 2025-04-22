مدرب صن داونز يوجه رسالة لإدارة النادي بسبب سباعي الفريق

سلط تقرير صحفي، الضوء، على محاولات نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل الإبقاء على بعض لاعبي الفريق، من خلال تمديد عقودهم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال تقرير نشرته موقع «citizen» الجنوب أفريقي، إن فريق كرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يواجه خطر فقدان بعض لاعبي الفريق بنهاية الموسم، بسبب مدة عقودهم.

وتابع التقرير أن أمثال مارسيلو أليندي، وخوليسو موداو، وأوبري موديبا، وموثوبي مفالا، وموسى ليبوسا، وريفالدو كوتزي، وجودي فبراير، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن بعض هؤلاء اللاعبين لديهم خيارات تمديد في عقودهم، ولكن النادي لم يمارسها بعد، وبالتالي يخاطر بفقدانهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بصفة مجانية.

وأكد التقرير: «كشف مصدر أن المدرب الجديد لفريق صن داونز ميجيل كاردوسو حث إدارة النادي على تسريع إجراءات التعاقد الجديد لأنه لا يريد خسارة جوهر الفريق».

وأردف: «يُحقق صن داونز أداءً جيدًا على مر السنين، ويريد كاردوسو أن يواصل النادي هيمنته، إذ إن معظم هؤلاء اللاعبين يُشكلون جزءًا من خططه للموسم الجديد. لا يُريد البدء من الصفر. فهو يُدرك صعوبة بناء فريق مُسيطر آخر، لذا طلب من إدارة النادي بذل كل ما في وسعها لضم هؤلاء اللاعبين».