فليك عن إراحة نجومه أمام مايوركا: لا خيار لدينا

علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على قراره بإراحة العديد من نجوم الفريق في مباراة ريال مايوركا.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 33 لليجا.

وقرر فليك إراحة رافينيا وفرينكي دي يونج وجوليس كوندي وباو كوبارسي، فيما أشرك أنسو فاتي وهيكتور فورت في التشكيل الأساسي.

وقال فليك، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل المباراة: "لا أقول إنها نهائي، لكن الشعور واحد، كل مباراة أصبحت مهمة".

وعن عملية التدوير في التشكيل، أوضح: "لا خيار لدينا.. أمامنا الكثير من المباريات".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين مع بعض اللاعبين لأنهم لعبوا دقائق طويلة، كوندي، رافينيا، فرينكي، كوبارسي.. هكذا هو الوضع وعلينا الانتباه لذلك".

وعن البدء بأنسو فاتي في التشكيل الأساسي، قال: "بالنسبة لي، من المهم أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.. أعتقد أنه استحق اللعب، لذلك اتخذت قراري أيضا بعد مباراة سيلتا مباشرة، لأنه كان مهما.. إذا لعب مباراة جيدة اليوم، فسيكون الجميع سعداء".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.